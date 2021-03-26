لبنان

القاضي البيطار استجوب القيسي والمولى في ملف المرفأ وضاهر الى الإثنين

Lebanon 24
26-03-2021 | 15:06
A-
A+
Doc-P-807003-637523682070335888.jpg
Doc-P-807003-637523682070335888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار،  المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى الموقوفين في الملف، بحضور وكلاء الدفاع عنهم، وممثلين عن نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، على ان يستجوب يوم الاثنين المقبل مدير عام الجمارك بدري ضاهر وموظفين آخرين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2021-03-26
16:59 | 2021-03-26
16:53 | 2021-03-26
16:38 | 2021-03-26
16:31 | 2021-03-26
16:31 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website