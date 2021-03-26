القاضي البيطار استجوب القيسي والمولى في ملف المرفأ وضاهر الى الإثنين



استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى الموقوفين في الملف، بحضور وكلاء الدفاع عنهم، وممثلين عن نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، على ان يستجوب يوم الاثنين المقبل مدير عام الجمارك بدري ضاهر وموظفين آخرين.