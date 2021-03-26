لبنان

سرقا منزلاً.. وبعد 4 ساعات هكذا تم توقيفهما!

Lebanon 24
26-03-2021 | 15:31
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
صباح تاريخ 24-3-2021، تعرّض منزل في بلدة حدث الجبّة – بشرّي للسرقة، بحيث أقدم مجهولون على الدخول إليه بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخله أدوات منزلية وكهربائية وبنادق صيد، قُدِّرت قيمتها بـمبلغ /7/ آلاف دولار أميركي.

الساعة ١٢:٠٠ من التاريخ ذاته، وفي خلال أقل من /4/ ساعات على حصول السرقة، وبنتيجة المتابعة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دورياتها من رصد الفاعلَين عند أوتوستراد شكا على متن سيارة نوع "كيا سيراتو" لون أسود مستأجرة. ولدى محاولة توقيفهما ترجلا من السيّارة وحاولا الفرار جرياً على الأقدام، فتمّ توقيفهما، وهما كلٌّ من:

م. ك. (مواليد عام 1996، لبناني)
و. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)
ضُبط قسم من المسروقات داخل السيارة، فيما عثر على القسم الثاني في مكان اقامة الاول في محلة زوق مكايل.

باستماعهما من قبل مخفر حدث الجبّة، اعترف (م. ك.) بما نسب اليه، وقد تبين انهما من اصحاب السوابق بجرم اتجار بالمسروق.

سلمت المسروقات الى صاحبها، واودع الموقوفين مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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