لبنان

بري استقبل السفيرين النروجي والتركي والتقى محافظ كربلاء

Lebanon 24
26-03-2021 | 15:40
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استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة  سفير مملكة النروج في لبنان مارتن اترفيك في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان. 

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس سفير تركيا الجديد علي أولسوي في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان الزيارة كانت ايضا مناسبة جرى خلالها بحث للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية التركية.   

كما التقى الرئيس بري محافظ كربلاء نصيّف جاسم الخطابي بحضورعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان. 
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