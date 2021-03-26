هذه البلدية تسعى لتأمين اللقاح لابناء وسكان البلدة (صورة)

في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، تبدأ مجموعة من بلديات لبنان، تأمين مجموعة من اللقاحات الى ابنائها، ومن هذه البلديات، بلدية سبعل في قضاء زغرتا، التي نشرت بيانا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قالت فيه

"تستمر عملية التلقيح في لبنان كوسيلة وحيدة للوقاية من فيروس #كورونا المستجد،ومن هذا المنطلق تسعى البلدية لتأمين #اللقاح، لأكبر عدد ممكن من ابناء وسكان البلدة، بهدف تحقيق #مناعة_جماعية، بأسرع وقت ممكن.وفي هذا الإطار تقوم شركة "pharmaline" ، العاملة تحت مظلة وزارة الصحة العامة، باستراد كمية معينة من لقاح" #سبوتنك"،وبحسب المعلومات ستتم عملية التلقيح في" #جامعة_البلمند ".للراغبين بتلقي هذا اللقاح، من ابناء بلدتنا و هم قد بلغوا سن ال#21 سنةالرجاء التواصل مع البلدية على الرقم التالي :06595092كما إيداع البلدية نسخة عن صورة الهوية.ان #تكلفة_اللقاح التي تبلغ قيمتها 38 دولار أميركي، ستحدد الية لدفعها، وفق عدة معطيات، ووفقا لخصوصية كل حالة.كما اننا سنزودكم بمختلف التفاصيل حول الية التلقيح، أولوية التلقيح، ومختلف المعلومات الأخرى فور ورودها من الشركة المستوردة."