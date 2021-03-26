هذه كواليس اجتماع الراعي-الحريري..

نقلت أوساط مطلعة لـ"المركزية" بعض ما دار بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مؤكدة ان البطريرك بعد ان استمع من الرئيس المكلف الى التطورات الاخيرة على صعيد تشكيل الحكومة لاسيما ما جرى يوم الاثنين وتبادل البيانات بين بعبدا وبيت الوسط والاجواء السلبية التي عكستها، دعا الى استعجال تشكيل حكومة من خلال الاتفاق والتفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري لأن لا مفر من ذلك لبلوغ الهدف".

ودعا الراعي، بحسب المصادر، الى انضاج تسوية بينهما، "لأن ليس بمقدورنا ان نستمر في ظل هذه الاوضاع، آنذاك لن يبقى بلد، وبالتالي علينا جميعنا التعاون وتقديم التنازلات من اجل الوطن والناس".

وقال الراعي للحريري: "لا بد من ان تتعامل القوى السياسية مع بعضها وخصوصا بينك كرئيس مكلف وبين الرئيس عون". واكد ان "تشكيل الحكومة يجب أن يتمّ وفق الدستور ونصوصه. وقد سبق لهما أن شكلا اكثر من حكومة وهما يدركان الاصول والمعايير الواجب اعتمادها"، مشددا على التمسك بالطائف والدستور وليس السعي لتغييرهما، لاننا لسنا مع مؤتمر تاسيسي.