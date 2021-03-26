لبنان

"لن ندفع الثمن".. وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان في الحمرا

Lebanon 24
26-03-2021 | 16:13
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عدداً من المحتجين تجمعوا أمام مصرف لبنان في الحمرا، تحت شعار "لن ندفع الثمن"، مطالبين بحقوق المودعين في المصارف. ورددوا هتافات رفضت السياسة التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان وأطلقوا الاناشيد والاغاني الوطنية.
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مصرف لبنان

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