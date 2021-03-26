عوده استقبل "المجموعات السيادية"

زار وفد من من المجموعات السيادية، متربوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس، المطران الياس عوده، وصد عنها البيان التالي:





جئنا اليوم ثوّاراً مسلمين ومسيحيين من جميع المناطق اللبنانيّة لنؤيّد مواقفكم ولنستمدّ منها الشجاعة لمواصلة مسيرتنا لإخراج لبنان من أزمته وتحقيق التغيير المنشود.

"لقد جئنا نستمع إلى كلمتكم، كلمة الصواب، كلمة الحقّ في وجه الظلم، وأنتم الذين عوّدتمونا منذ أكثر من أربعين عاما على رفع الصوت في سبيل إحقاق الحق وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.