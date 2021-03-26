ترميم متحف سرسق بدعم فرنسي؟

أعلنت السفيرة الفرنسية آن غريو ورئيس "لجنة متحف سرسق" الوزير السابق طارق متري، في مؤتمر صحافي عقد في المتحف، في حضور صحافيين ووسائل الاعلام، "توقيع اتفاقية بين متحف سرسق ووزارة الثقافة الفرنسية لترميم النوافذ والواجهات الزجاجية الملونة واعادة تأهيل الطابق الأول التاريخي للمتحف وترميم الواجهات المتضررة.



متري

والقى الوزير متري كلمة، فقال: "لقاؤنا اليوم يعود بنا بالذاكرة الى نكبة الرابع من أب وهي نكبة اصابت الناس في المقام الاول، قبل ان تصيب الابنية، لذلك حين نتحدث عن متحف سرسق وعن اهمية إعادة بنائه نشعر بالحرج، لأن الأولوية هي لمساعدة الضحايا الاحياء، وهم كثر الذين دمرت منازلهم وشردوا منها، الجرحى وهم بالآلاف، والذين تركت الجريمة جروحا بالغة في حياتهم الداخلية".



ولفت الى أن "ما جرى في الرابع من أب هو جريمة بحق المدينة وسكانها ومؤسساتها، ومنها متحف نقولا ابراهيم سرسق الذي هو مؤسسة خاصة، لكن دورها الثقافي ووعيها لذاتها وكيفية تعاملها مع اللبنانيين يجعل منها مؤسسة عامة"، وقال: "الهدف الاول لهذا المتحف كما اراده المؤسس والواجب نقولا ابراهيم سرسق، هو ان يكون مكانا للقاء اللبنانيين الى اي فئة اجتماعية انتموا، ليس هذا المتحف متحف نخبة ولا فئة اجتماعية بعينها ولا متحف حي، انه متحف اللبنانيين، هكذا اردناه ان يكون ونسعى باستمرار لان يكون فضاء عاما، فسحة لقاء بين اللبنانيين جميعا. واذا ما كنا الان مشغولين باعادة تأهيله، فإننا مشغولون بالقدر ذاته باعادته الى دوره بوصفه مساحة عامة للقاء والتفاعل بين اللبنانيين".



اضاف: "رب سائل، ما اهمية المؤسسات الثقافية في بلد يجوع اهله ويعاني من المصاعب والمصائب المتراكمة، واميل الى القول اننا كلبنانيين نستعين على الضيق بالابداع الثقافي".



وتابع: "العمل جار حتى يقدر لنا ان نستأنف عملنا في الخريف المقبل ويعود المتحف الى حيويته. ولم تكن عملية تأهيل المتحف ممكنة لولا دعم حقيقي وفرته لنا جهات صديقة دولية وفرنسية، كنا على شيء من الخفر حين اردنا ان نطلب مساعدات مادية لان كنا مدركين ان الأولوية هي للناس، ولم ننافس احدا على المساعدات الخارجية، وقد اتت من مؤسسات دولية وخاصة من مؤسسات فرنسية، والمساعدات الفرنسية هي حجما ونوعا في طليعة الدعم الذي حصل المتحف عليه، وأهمية هذه المساعدات انها رسمية، وخصوصا مما يعني ان لبيروت ولهذا المتحف مكانة في قلوب الفرنسيين، وهو ما يشد من عزيمتنا ويفرحنا".



وختم: "اتطلع الى ان نستقبلك قريبا في متحف استعاد عافيته ونتعاون مع الدوائر الثقافية في سفارتك على تنظيم حدث ثقافي فرنسي لبناني يكون شاهدا على هذه الثقافة التي تشدنا الى بعضنا البعض".

