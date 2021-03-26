عراجي: إصابات كورونا سترتفع في الأسابيع القادمة

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر":



"ان التوقعات، تدل ان الأصابات بكورونا سترتفع في بالأسابيع القادمة الى معدل ستنهك القطاع الصحي المنهك أصلا للقدرة الاستعابية للمستشفيات. والتقديمات الطبية والتمريضيه ستكون امام امتحان صعب.الالتزام وتطبيق التدابير الوقائية هو المدخل للحفاظ على الأهل والأحباء. لا لتحويل أعيادنا الى أحزان".

ارتفاع الأصابات بمعظم الدول الأوروبية والموجة الثالثة بدأت تدل ان تحورات حصلت لفيروس كورونا، التحور الإنكليزي والبلجيكي والفرنسي والبعض ربط هذة التحورات بارتفاع الأصابات

التحور البرازيلي انتشاره سريع وفتاك والتحور جنوب أفريقيافعالية اللقاحات منخفضة التزام القادمين بالمطارواجب — Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) March 26, 2021

