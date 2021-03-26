عراجي: إصابات كورونا سترتفع في الأسابيع القادمة

ارتفاع الأصابات بمعظم الدول الأوروبية والموجة الثالثة بدأت تدل ان تحورات حصلت لفيروس كورونا، التحور الإنكليزي والبلجيكي والفرنسي والبعض ربط هذة التحورات بارتفاع الأصابات
التحور البرازيلي انتشاره سريع وفتاك والتحور جنوب أفريقيافعالية اللقاحات منخفضة التزام القادمين بالمطارواجب
— Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) March 26, 2021
ارتفاع الأصابات بمعظم الدول الأوروبية والموجة الثالثة بدأت تدل ان تحورات حصلت لفيروس كورونا، التحور الإنكليزي والبلجيكي والفرنسي والبعض ربط هذة التحورات بارتفاع الأصابات
التحور البرازيلي انتشاره سريع وفتاك والتحور جنوب أفريقيافعالية اللقاحات منخفضة التزام القادمين بالمطارواجب