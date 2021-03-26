بين المنية وعكار... "غالونات" المازوت للبيع على الطرقات

بعد الحملة التي قامت بها دوريات امن الدولة، بملاحقة بائعي "غالونات" المازوت في السوق الموازية، على الطريق الممتد من المنية وصولا الى العبدة في عكار.



عاد بيع المازوت، على جوانب الطرقات بالسوق الموازية، حيث يتم بيع كل ٩ ليتر مازوت ب 19 الف ليرة لبنانية، وذلك مخالفة واضحة للقوانين اللبنانية، و قرارات امن الدولة ،التي منعت بيع المازوت على الطرقات.