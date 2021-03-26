في المنية... سرقة سيارة (صورة)

قام مجهولون بعد منتصف ليل الامس بسرقة سيارة من نوع "مرسيدس"، لون زيتي لصاحبها، ابراهيم حسين فراشة، من امام منتزه المنية.

الرجاء لمن يعرف عنها اي شيء، الاتصال بصاحب السيارة على الرقم 03159694 او إبلاغ أقرب مخفر.