لبنان

في المنية... سرقة سيارة (صورة)

Lebanon 24
26-03-2021 | 16:31
A-
A+
Doc-P-807031-637523734130687579.jpg
Doc-P-807031-637523734130687579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام مجهولون بعد منتصف ليل الامس  بسرقة سيارة من نوع "مرسيدس"، لون زيتي لصاحبها، ابراهيم حسين فراشة، من امام منتزه المنية.
 
الرجاء لمن يعرف عنها  اي شيء، الاتصال بصاحب السيارة على الرقم  03159694 او إبلاغ أقرب مخفر.
 
مواضيع ذات صلة
بين المنية وعكار... "غالونات" المازوت للبيع على الطرقات
lebanon 24
26/03/2021 19:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار في المنية... الخلاف على أرض
lebanon 24
26/03/2021 19:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال واطلاق نار في المنية
lebanon 24
26/03/2021 19:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة سيارة في جزين.. والعثور عليها في جونية
lebanon 24
26/03/2021 19:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة سيارة

المنية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:26 | 2021-03-26
18:54 | 2021-03-26
18:39 | 2021-03-26
18:25 | 2021-03-26
17:57 | 2021-03-26
17:40 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website