لبنان

فقد السيطرة على سيارته وهذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
26-03-2021 | 16:38
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فقد سائق السيطرة، اثناء قيادة سيارته الرباعية الدفع في محلة شارع المئتين - طرابلس، مما ادى الى ارتطامه بالفاصل وسط الطريق ليستقر على متنه بعد اصطدامه بشجرة دون سقوط اصابات.
 
 



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