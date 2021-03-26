فقد السيطرة على سيارته وهذا ما حصل (صور)

فقد سائق السيطرة، اثناء قيادة سيارته الرباعية الدفع في محلة شارع المئتين - طرابلس، مما ادى الى ارتطامه بالفاصل وسط الطريق ليستقر على متنه بعد اصطدامه بشجرة دون سقوط اصابات.





