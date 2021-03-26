الأشغال المؤبدة لمتهمين بجريمة قتل في عين الحلوة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أصدرت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق الفلسطينيين ابراهيم خليل، يوسف شبايطة ونمر عيسى، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وأدانتهم بإقدامهم في 26 نيسان 2019، وعن سابق تصور وتصميم، على قتل المغدور محمد خليل بإطلاق النار عليه في داخل مخيم عين الحلوة.