لبنان

مبادرة لبنانية في الامم المتحدة... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
26-03-2021 | 16:59
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بدعم ومواكبة وزارة الخارجيّة والمغتربين وبمبادرة من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدّة السفيرة أمل مدللّي سوف تعلن اليوم مجموعة من  ١٨ دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي عن بيان سياسي حول الوصول المنصف إلى لقاحات COVID-19K،
 
ذلك عبر بيان سوف تلقيه السفيرة مدلّلي بإسم المجموعة أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة عند الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك ليصدر كوثيقة رسمية عن الأمم المتحدة.

وتتعهّد الدول بموجب هذا الإعلان التعامل مع لقاحات  COVID-19 باعتبارها ذات منفعة عامة عالمية كما تتعهدّ السعي لضمان الحصول على اللقاحات بأسعار معقولة ومنصفة وعادلة للجميع سيّما البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويحثّ الإعلان الدول الأعضاء على زيادة دعمها بشكل كبير لمنصّة COVAX، وزيادة المساهمات المالية في برنامج ACT. كما يدعو إلى التسريع في إنتاج اللقاحات والتوسع فيه على الصعيد العالمي، بما في ذلك في البلدان النامية، من خلال التشارك في التكنولوجيا عن طريق الترخيص وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
 كذلك يطلب الإعلان من الأمين العام ضمان التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة لتأمين إيصال اللقاحات إلى جميع البلدان التي تطلبها وتوزيعها على الفئات السكّانية الأكثر هشاشة.  

وقد قاد مندوبة لبنان عمليّة المفاوضات بمعاونة الديبلوماسيين روى الزغبي ونزار قدوم والخبير لدى البعثة يوسف حتي وحصدت دعم ١٨٠ دولة.
 إنّ هذه المبادرة اللبنانيّة في الأمم المتحدّة تؤكد مرّة جديدة على دور لبنان البنّاء في المنتديات والمنظّمات الإقليميّة والدولية وتظهّر أسس سياسته الخارجيّة القائمة على التعاون والتشارك والتفاعل بين الدول.
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