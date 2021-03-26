لبنان

حاول سرقة بطارية سيارة... ولكن

Lebanon 24
26-03-2021 | 17:07
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تمكن اهالي منطقة التبانة من القبض على احد الاشخاص، اثناء محاولته سرقة بطارية احدى السيارات المركونة في محلة شارع سوريا، و سيتم تسليمه الى القوى الامنية.
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بطارية سيارة

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