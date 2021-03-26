المشرفيه عرض مع القائم بالاعمال البريطاني الأوضاع وملف النازحين

التقى وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفيه، القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدن، وعرض معه الأوضاع الراهنة في البلاد. وكان بحث في دور وزارة الشؤون في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتردية والخطر الإجتماعي الكبير التي يمكن أن تسببه، والمشاريع التي يمكن للوزارة أن تقوم بها بالتعاون مع الجهات المانحة.كما تطرقا إلى ملف النازحين السوريين، فشدد المشرفيه على "ضرورة تعاون المجتمع الدولي لتحقيق العودة الآمنة والطوعية للنازحين إلى بلدهم".