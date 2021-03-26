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لبنان
"كورونا" يتفشى بالسجون.. "قوى الأمن" تكشف الواقع بالأرقام
Lebanon 24
26-03-2021
|
17:57
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أفادت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي، أنّه "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه، وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس كورونا في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى 962 حالة من أصل العَدَد الإجمالي 990 حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء 3710 فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء".
وتابعت المديرية أنّه "بعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص حالة ايجابية في سجن جزين، 14 حالة في فصيلة سجون طرابلس، 15 حالة ايجابية في سجن ونظارة قصر عدل طرابلس"، مشيرة إلى أنّه "بالنّسبة لِنظارات وحدة شرطة بيروت، لا توجد أي حالة إيجابية. أمّا في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، فتمّ تشخيص حالة إيجابيّة واحدة".
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