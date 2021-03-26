قاصر غادر منزل ذويه ولم يعد!

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود: محمد حسن الجاسم (مواليد 2006، سوري) الذي غادر بتاريخ 18-03-2021، منزل ذويه في محلة التبانة متّجهًا إلى مركز عمله في سوق الخضار، ولم يعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة باب التبانة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.