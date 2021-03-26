قائد الجيش التقى ديل كول

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col على رأس وفد مرافق، وتمّ التداول في علاقات التعاون بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفل.