لبنان

قائد الجيش التقى ديل كول

Lebanon 24
26-03-2021 | 18:39
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col على رأس وفد مرافق، وتمّ التداول في علاقات التعاون بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفل.

جوزيف عون

ستيفانو ديل كول

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