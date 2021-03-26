لبنان

اللجنة الوزارية لكورونا وافقت على رفع إنهاء المجلس الأعلى للدفاع مع بعض التعديلات

Lebanon 24
26-03-2021 | 18:54
A-
A+
Doc-P-807061-637523818196030078.jpeg
Doc-P-807061-637523818196030078.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء الكورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفيه، حمد حسن وفارتينيه أوهانيان، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

ووافقت اللجنة على رفع إنهاء المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع صباح اليوم في قصر بعبدا مع بعض التعديلات، على أن يصدر تعميم في وقت لاحق عن غرفة إدارة الكوارث يتضمن كل القرارات التفصيلية على هذا الصعيد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:44 | 2021-03-27
00:32 | 2021-03-27
00:17 | 2021-03-27
00:06 | 2021-03-27
00:00 | 2021-03-27
23:27 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website