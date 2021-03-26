اللجنة الوزارية لكورونا وافقت على رفع إنهاء المجلس الأعلى للدفاع مع بعض التعديلات

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء الكورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفيه، حمد حسن وفارتينيه أوهانيان، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.ووافقت اللجنة على رفع إنهاء المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع صباح اليوم في قصر بعبدا مع بعض التعديلات، على أن يصدر تعميم في وقت لاحق عن غرفة إدارة الكوارث يتضمن كل القرارات التفصيلية على هذا الصعيد.