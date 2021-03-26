عدد وفيات "كورونا" يرتفع في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 455381 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 3088 ضمن المقيمين و12 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 356820، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 6013، إذ تمّ تسجيل 49 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".