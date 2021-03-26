لبنان

بيان هام من المديرية العامة للنفط بشأن "نووي الزهراني".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-03-2021 | 19:32
A-
A+
Doc-P-807070-637523840914706556.jpg
Doc-P-807070-637523840914706556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المديرية العامة للنفط - منشآت النفط في طرابلس والزهراني بياناً جاء فيه: 
 
"إثر صدور قرارات المجلس الأعلى للدفاع، شاعت قضية وجود مواد نووية في منشآت النفط في الزهراني ذات جودة عالية ومركزة، وفي هذا الصدد يهم المديرية العامة للنفط أن توضح مجموعة معطيات واقعية:
 
1- هذه المواد دخلت إلى لبنان ما بين العام  1950  و  1960 أي قبل المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1973  وبذلك يعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدولية.   
 
2- إن المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام  و 3 عبوات زنة 250 غرام وأخرى زنة 50 غرام  وهي مواد استهلاكية يتم استخدامها  في الأبحاث العلمية . والمقصود بعبارة عالية النقاوة  هو أنها عالية الجودة ويمكن اسثمارها في اطار البحوث والدراسات العلمية وفي الجامعات والمعاهد المتخصصة .
 
3- أن منشآت النفط هي التي  بادرت إلى  توسيط الشركة الألمانية  COMBILIFT  وبعلم كافة الأجهزة الامنية المعنية لاجراء الكشف على المواد التي يمكن ان تشكل خطرا والتي تبين وجودها في مختبر منشآت الزهراني فقط وهذا التفويض يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية  والتزامها بكافة المواثيق والمعاهدات والأنظمة المرعية الاجراء .
 
4- إن منشآت النفط في الزهراني على تنسيق كامل مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي عرضت على المنشآت تخزينها بطريقة علمية ونظرا لعدم توفر الامكانيات،  تبنت المديرية العامة للنفط ومنذ يوم الاربعاء الماضي احد اقتراحي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بأن تكون هذه المواد بعهدتها وبادارتها .
 
5- تم الاتفاق اليوم بين المديرية العامة للنفط وهيئة الطاقة الذرية وباشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية على نقلها بسيارة خاصة يوم الاثنين إلى مركزها وتصبح بعهدتها وفقا للأصول.
 
6- نطمئن كل اللبنانيين أن الموضوع علمي بحت ولا يتخذ أي أبعاد اخرى، وعليه لا داع لأي خوف أو قلق.
 
7- نتمنى على كافة وسائل الإعلام نقل الحقائق التي قمنا بسردها لطمأنة الجمهور والرأي العام".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:44 | 2021-03-27
00:32 | 2021-03-27
00:17 | 2021-03-27
00:06 | 2021-03-27
00:00 | 2021-03-27
23:27 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website