إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت في 23 و24 آذار، وأظهرت النتائج وجود 33 حالة إيجابية.



وجاء استكمال نتائج 23/3/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)



وجاءت نتائج 24/3/2021 كالتالي: