لبنان

إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن إجراءات القيود والاغلاق

Lebanon 24
26-03-2021 | 20:16
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أصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث بيانا حمل الرقم 96/م، أعلنت فيه اجراءات القيود والاغلاق في المرحلة المقبلة وضمنا عطلة عيدي الفصح والفطر، وجاء فيه:
 
 
 
 
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