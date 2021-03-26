إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن إجراءات القيود والاغلاق

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث بيانا حمل الرقم 96/م، أعلنت فيه اجراءات القيود والاغلاق في المرحلة المقبلة وضمنا عطلة عيدي الفصح والفطر، وجاء فيه: