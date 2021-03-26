لبنان

دياب أبرق إلى السيسي ومدبولي معزيا بضحايا تصادم القطارين في سوهاج

Lebanon 24
26-03-2021 | 21:20
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أبرق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معزيا بضحايا الحادث المروع الناتج عن تصادم قطارين في مركز طهطا في محافظة سوهاج، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
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