الحريري: نتقدم بأحر التعازي بضحايا اصطدام قطارين في سوهاج

غرد الرئيس المكلف سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏نتقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق باحر التعازي بضحايا اصطدام قطارين في سوهاج، سائلين الله عز وجل ان يحمي مصر وان يمن على المصابين بالسلامة".