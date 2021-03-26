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لبنان
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
Lebanon 24
26-03-2021
|
21:52
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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، داخله، وقد جاء فيه:
- عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 114
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 714 فحص
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112
- عدد الحالات المشتبة بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1053 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53
- حالات وفاة: 2
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