إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، داخله، وقد جاء فيه:- عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 114- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 714 فحص- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112- عدد الحالات المشتبة بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1053 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53- حالات وفاة: 2