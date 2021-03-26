واقع لبنان مع "الأوكسجين".. الأرقام تكشف حقائق كثيرة (فيديو)

بعد ازمة كورونا، أصبح لبنان يستهلك باليوم الواحد معدل 120 طناً من الاوكسيجين، من شركتين لبنانيتين، الشركة الأولى هي soal air liquid والثانية شركة شهاب. فما هو وضع لبنان في هذا الاطار؟ وما هو واقع أزمة الاوكسجين في البلاد؟

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