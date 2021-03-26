رسالة نارية من سامي الجميل: "وقفوا تخبيص" (فيديو)

نشر النائب المستقيل سامي الجميل مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو يوجه رسالة نارية باتجاه السياسيين في مسألة لقاح "كورونا".

وفي تعليق على الفيديو، قال الجميل أنه "ليس معقولاً أن سياسيي البلد يركعون الناس عبر ارغامهم دفع ثمن اللقاح، في ما أخذوا قرضاً من صندوق ثمناً له".

وأضاف: "ادفعوا للقطاع الخاص ثمن اللقاح ليوزّع مجانا لا ليستعمل لاذلال الناس. أ نتم المسؤولون عن كل شخص يموت على أبواب المستشفيات".