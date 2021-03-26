رسالة نارية من سامي الجميل: "وقفوا تخبيص" (فيديو)

- ليس معقولا ان سياسيي البلد يركّعون الناس عبر ارغامهم دفع ثمن اللقاح فيما أخذوا قرضا من صندوق النقد ثمنا له
- ادفعوا للقطاع الخاص ثمن اللقاح ليوزّع مجانا لا ليستعمل لاذلال الناس
- انتم المسؤولون عن كل شخص يموت على أبواب المستشفيات#وقفوا_تخبيص pic.twitter.com/cxzh4uF5hP
— Samy Gemayel (@samygemayel) March 26, 2021
- ليس معقولا ان سياسيي البلد يركّعون الناس عبر ارغامهم دفع ثمن اللقاح فيما أخذوا قرضا من صندوق النقد ثمنا له
- ادفعوا للقطاع الخاص ثمن اللقاح ليوزّع مجانا لا ليستعمل لاذلال الناس
- انتم المسؤولون عن كل شخص يموت على أبواب المستشفيات#وقفوا_تخبيص pic.twitter.com/cxzh4uF5hP