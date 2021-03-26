بري يبرق إلى السيسي معزياً بضحايا اصطدام القطارين

أبرق دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، معزيا بضحايا حادث الاصطدام الذي حصل اليوم في محافظة سوهاج المصرية.

وجاء في نص البرقية:

"ببالغ الحزن والأسى تبلغنا اليوم نبأ الحادث المفجع الناجم عن إصطدام القطارين في محافظة سوهاج، والذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء وجرح العشرات من أشقائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

انني بهذه المناسبة الأليمة وبإسمي الشخصي، وبإسم المجلس النيابي، أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق، ومن ذوي الضحايا بأحر التعازي، سأئلين المولى العزيز القدير أن يسكن الشهداء الفسيح من جنانه، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويحفظكم ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وحسبنا إزاء هذا المصاب الجلل قوله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم : (وبشِّر الصَّابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون)".