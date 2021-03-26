لبنان

إلى المواطنين.. بيان هام عن تعرفة قطاع النقل البري

Lebanon 24
26-03-2021 | 23:27
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 أعلنت "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان" في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتناقل لائحة تتضمن تعرفة نقل على بعض الخطوط وبخاصة من قرى البقاع ومدنه وإليه، مذيلة زورا باسم اتحاد النقل البري".

وأكد البيان اعتماد "التعرفة الرسمية واسعارها، وما تم الاعلان عنه من وزير الاشغال العامة والنقل في حضور قطاع النقل البري"، محذرا كل من "يدعي زورا التحدث او طباعة وتوزيع ملصقات تحت اسم (اتحاد او نقابة نقل بري)، من مغبة هكذا فعل مخالف للقانون".

وكشف عن "تكليف الجهاز القانوني في القطاع اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لكشف المتورطين والادعاء عليهم امام السلطات القضائية المختصة"، داعيا جميع السائقين إلى عدم الالتفات الى مثل هكذا اشاعات، والالتزام بمضمون التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل والمعممة على جميع السائقين والقوى الامنية والمواطنين".

ودعا "وزارة الداخلية والبلديات إلى التعميم على قطاعات قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية، ضرورة ملاحقة المخالفين لمضمون التعرفة الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل".
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