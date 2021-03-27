لبنان

شكاوى وسرقات في مطار بيروت

Lebanon 24
27-03-2021 | 00:00
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ارتفعت شكاوى المغتربين بقوة بعد تعرّض حقائبهم للسرقات، لدى الذهاب والإياب، ووضعت الجهات المعنية في المطار بصورة ما يحصل، وفق ما حاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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