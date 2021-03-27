شكاوى وسرقات في مطار بيروت

ارتفعت شكاوى المغتربين بقوة بعد تعرّض حقائبهم للسرقات، لدى الذهاب والإياب، ووضعت الجهات المعنية في المطار بصورة ما يحصل، وفق ما حاء في أسرار "اللواء".