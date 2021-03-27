لبنان

خيبة أمل

Lebanon 24
27-03-2021 | 00:06
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يبدي مَنْ ساهم بتزكية أو تسمية وزراء في حكومة تصريف الأعمال، خيبة أمل لا تخفى، من أداء البعض الغالب» منهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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