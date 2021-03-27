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لبنان
دبلوماسيون غربيون: عون يؤخّر التشكيل
Lebanon 24
27-03-2021
|
00:17
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نقلت مصادر سياسية عن دبلوماسيين غربيين عبر "الأنباء" الكويتية أن "السفيرتين الأميركية والفرنسية أبلغتا الرئيس عون أن الأطراف المعنية باتت على قناعة بأنه هو من يؤخر تشكيل الحكومة بإصراره على الثلث المعطل، وذلك في مقابل إصرار الرئيس المكلف على رفض وضع مثل هذه الأنشوطة حول عنق حكومته، متعظا بالتجارب السابقة".
المصدر:
الانباء الكويتية
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