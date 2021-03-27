دبلوماسيون غربيون: عون يؤخّر التشكيل

نقلت مصادر سياسية عن دبلوماسيين غربيين عبر "الأنباء" الكويتية أن "السفيرتين الأميركية والفرنسية أبلغتا الرئيس عون أن الأطراف المعنية باتت على قناعة بأنه هو من يؤخر تشكيل الحكومة بإصراره على الثلث المعطل، وذلك في مقابل إصرار الرئيس المكلف على رفض وضع مثل هذه الأنشوطة حول عنق حكومته، متعظا بالتجارب السابقة".