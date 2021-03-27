لبنان

تمنّي أميركي بالإسراع في التشكيل

Lebanon 24
27-03-2021 | 00:32
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أكدت مصادر السفارة الأميركية لـ"اللواء" ان "السياسة الاميركية حيال لبنان تقوم على عدم التدخّل، لكنها تتمنى على الزعماء والسياسيين الذين التقتهم السفيرة شيا التحرّك بسرعة لتشكيل الحكومة من اجل معالجة الوضع الاقتصادي وتوفير الدعم الدولي واخراج الشعب اللبناني من ازماته، لذلك لا توجد مقترحات اميركية حول ما يجب ان يحصل بل على المسؤولين اللبنانيين معالجة مشكلاتهم بسرعة وتحمل مسؤولياتهم".
كما ذكرت مصادر تابعت اللقاءات عن قرب، ان "لا شيء جديداً نتج عن الحركة الدبلوماسية التي جرت، لا فكرة ولا مبادرة بل مجرد استطلاع للوضع وللتطورات"، حتى ان مصادر بيت الوسط اكدت لـ"اللواء" ان "لا جديد لدى الرئيس الحريري".

المصدر: اللواء
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