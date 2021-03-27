لبنان

باسيل قد يزور برّي قريباً

Lebanon 24
27-03-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-807115-637524038376063717.jpg
Doc-P-807115-637524038376063717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رجّحت مصادر متابعة للاتصالات الحكومية ان "الخلاف يدور حاليا على حقيبتي الطاقة والداخلية اللتين يحاول الفريق الرئاسي الحصول عليهما،فيما يعارض بقية الاطراف هذا الامر".
ولا تستبعد المصادر عبر "اللواء" ان "تتوالى الاتصالات والتحرّكات لإحداث خرق باتجاه الحلحلة  ولا سيما من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي تجاه الرئاسة الاولى، بالتزامن مع تحركات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي باشر تحركاته بهذا الخصوص".
ولم تستبعد المصادر ان يزور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الرئيس نبيه بري قريبا للبحث بملف الازمة الحكومية".
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:40 | 2021-03-27
07:10 | 2021-03-27
06:58 | 2021-03-27
06:54 | 2021-03-27
06:53 | 2021-03-27
06:51 | 2021-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website