لبنان

ردميات مشعة في الأشرفية

Lebanon 24
27-03-2021 | 04:29
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عُلم أن بعض الردميات في الأشرفية الناجمة عن تفجير مرفأ بيروت تحتوي على مادة الاسبستوس السامة. وتتابع النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان القضية مع وزارة البيئة وخبراء للتأكد من حجم السمّية وسبل التخلص من هذه المواد بطريقة علمية.
المصدر: نداء الوطن
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