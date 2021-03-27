ردميات مشعة في الأشرفية

عُلم أن بعض الردميات في الأشرفية الناجمة عن تفجير مرفأ بيروت تحتوي على مادة الاسبستوس السامة. وتتابع النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان القضية مع وزارة البيئة وخبراء للتأكد من حجم السمّية وسبل التخلص من هذه المواد بطريقة علمية.