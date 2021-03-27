محسوبيات في ملف نقل المواد المشعة

تبيّن أن إحدى الشركات التي يمثلها شخص محسوب على "التيار الوطني الحر" كُلفت بتوضيب وترحيل الحاويات في مرفأ بيروت مقابل مليوني دولار، وسيتم تكليفها بمعالجة عبوات المواد المشعة الموجودة في منشآت الزهراني لقاء مبلغ مماثل.