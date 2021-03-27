لبنان

محسوبيات في ملف نقل المواد المشعة

Lebanon 24
27-03-2021 | 04:38
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تبيّن أن إحدى الشركات التي يمثلها شخص محسوب على "التيار الوطني الحر" كُلفت بتوضيب وترحيل الحاويات في مرفأ بيروت مقابل مليوني دولار، وسيتم تكليفها بمعالجة عبوات المواد المشعة الموجودة في منشآت الزهراني لقاء مبلغ مماثل.
المصدر: نداء الوطن
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التيار الوطني الحر

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