لبنان

سوبتنيك للقطاع الخاص... ضغط كبير لرفع نسبة الملقحين

Lebanon 24
27-03-2021 | 06:18
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اعرب رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي جاك الصراف عن أمله في أن يساعد استيراد لقاح سبوتنيك-في، في إعادة فتح الشركات بأمان في جميع أنحاء البلاد.

وأكّد الصراف في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس "سيكون هدفنا الأول هو الشركات الخاصة والمصانع والبنوك، وهذا مهم لإعادة تنشيط المؤسسات".

وأوضح الصراف، الذي اضطلع بدور رئيسي في جلب لقاحات سبوتنيك-في إلى لبنان، أن الأولوية ستُعطى للموظفين في الشركات والمؤسسات التجارية، بما في ذلك طيران الشرق الأوسط، وهي الناقل الوطني اللبناني، وجمعية المصارف. وأضاف أنه مع جهود القطاع الخاص، سيتضاعف عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح في اليوم بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالوتيرة الحالية.
وذكر رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي أن سبوتنيك-في سيباع بسعر 38 دولارا للجرعتين المطلوبتين، بالإضافة إلى رسوم المستشفى. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في لبنان حاليا 675 ألف ليرة لبنانية شهريا، أي ما يعادل حوالي 60 دولارا. وأفاد الصراف بأن لبنان سيتلقى ما بين 100 ألف و200 ألف جرعة كل ثلاثة أسابيع حتى الوصول إلى مليون جرعة.

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