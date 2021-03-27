سوبتنيك للقطاع الخاص... ضغط كبير لرفع نسبة الملقحين

اعرب رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي جاك الصراف عن أمله في أن يساعد استيراد لقاح سبوتنيك-في، في إعادة فتح الشركات بأمان في جميع أنحاء البلاد.وأكّد الصراف في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس "سيكون هدفنا الأول هو الشركات الخاصة والمصانع والبنوك، وهذا مهم لإعادة تنشيط المؤسسات".وأوضح الصراف، الذي اضطلع بدور رئيسي في جلب لقاحات سبوتنيك-في إلى لبنان، أن الأولوية ستُعطى للموظفين في الشركات والمؤسسات التجارية، بما في ذلك طيران الشرق الأوسط، وهي الناقل الوطني اللبناني، وجمعية المصارف. وأضاف أنه مع جهود القطاع الخاص، سيتضاعف عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح في اليوم بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالوتيرة الحالية.