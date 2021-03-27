لبنان

ماذا ابلغ الراعي الحريري؟

Lebanon 24
27-03-2021 | 06:37
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كتبت" نداء الوطن": "أفادت مصادر كنسية أن البطريرك الماروني بشارة الراعي أبدى امتعاضه أمام الحريري إزاء استمرار المناكفات، وجدّد دعوته الرئيس المكلف إلى الإجتماع مع عون وحلّ المشكلة الحكومية، مشدداً على أنه لا يقف مع فريق ضدّ الآخر، بل ما يهمه "هو حقوق الفقير قبل حقوق ملوك الطوائف"، مع التأكيد على أنه "لا يزال متمسكاً بحكومة اختصاصيين مستقلة ويرفض كل الطروحات التي تحدثت عن تشكيل حكومة سياسية، أو أن ينال أي فريق ثلثاً وزارياً معطلاً لأن المرحلة هي للعمل وليس للتعطيل".
 
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