لبنان

خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق

Lebanon 24
27-03-2021 | 06:41
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كتبت "نداء الوطن" : تفاعلت قضية نشر موقع "التيار الوطني الحر" الالكتروني صورة لطائرة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على مدرج المطار، فتولت أجهزة الأمن إجراء تحقيقات أولية بالموضوع انطلاقاً من كونه يشكّل "خرقاً أمنياً" لسلامة الحريري، فتبيّن، بحسب ما نقلت مصادر أمنية لـ"نداء الوطن"، أنّ الصورة تم التقاطها "من المبنى الرئيسي للإدارة العامة (مبنى الحوت، الطابق الثاني، قسم المالية)، وسرعان ما دارت الشبهات المتقاطعة أمنياً وإدارياً حول موظف يتواجد في المكتب يدعى (أ.ع.) وتربطه علاقات وثيقة بالتيار الوطني".

وبعدما طلبت الضابطة العدلية في المطار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التوسّع في التحقيق ربطاً بتعامل التقارير الأمنية مع الواقعة على أنها تشكل "تهديداً لأمن الحريري وحركة طائرته"، عُلم أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مارس ضغوطاً على القاضي عقيقي طالباً منه "صرف النظر عن الاستماع لإفادة الشهود وختم المحضر باعتباره مجرّد محضر معلومات من دون التوسع في التحقيقات".
المصدر: نداء الوطن
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