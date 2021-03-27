لبنان

لا معلومات عن اغتيالات او تفجير امني

Lebanon 24
27-03-2021 | 06:51
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كتبت "الديار": تؤكد اوساط «الثنائي الشيعي» انها لا تملك معلومات عن تحذيرات امنية، ولا معلومات خاصة لدى حزب الله عن تفجير امني او اغتيالات، وتضع الاوساط هذه الاخبار المفبركة للتشويش على ما حذر منه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تسلح ومحاولة البعض جر لبنان الى حرب اهلية.
وكانت ترددت معلومات ان بعض الاعلاميين والمصرفيين غادروا لبنان فعلاً بناء على نصائح امنية .
المصدر: الديار
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