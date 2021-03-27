لبنان

دياب يريد استرضاء مَن؟

Lebanon 24
27-03-2021 | 06:53
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كتبت«الديار» ان رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب يميل الى استرضاء رؤساء الحكومات السابقين، ولذلك لا يقوم دياب بواجباته في حكومة تصريف الاعمال لتشكيل عامل ضغط اضافي على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
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حسان دياب

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