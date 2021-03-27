عصابة انتحلت صفة مخابرات الجيش.. حاولت سرقة منزل وسيارة مواطن في عكار

حاول مساء أمس الجمعة، 4 اشخاص سلب سيارة ومنزل مواطن عبر انتحال صفة مخابرات الجيش في بلدة الدوسة - عكار، الا ان اصرار المواطن على رؤية بطاقات تعريفهم تحت طائلة اطلاق النار عليهم حالت دون وقوع العملية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.في التفاصيل، ان أربعة أشخاص مسلحين منتحلين صفة مخابرات الجيش اقتربوا من سيارة مواطن مركونة بجانب منزله في بلدة الدوسة حيث بادرهم المواطن الى سؤالهم عن صفتهم مع الطلب منهم اظهار هوياتهم للتعريف عن أنفسهم.وبعد رفضهم، شكّ بتصرفهم وطلب منهم إبراز بطاقاتهم، فحصل تلاسن بينهم وعلى اثرها هددهم باطلاق النار فلاذوا بالفرار من دون ان يتمكن من التعرف عليهم.