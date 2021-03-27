بعد العثور على سيدتين وابنيهما متوفين تحت الثلوج.. مصدر أمني يروي التفاصيل

أفاد مصدر أمني لـ"لبنان 24" على اطلاع بموضوع التحقيق بوفاة السيدتين السوريتين وابنيهما، ان الأشخاص الأربعة توفوا تحت الثلوج في جرود عيناتا اثناء محاولتهم العبور من لبنان الى سوريا بشكل غير شرعي بعد الاستعانة بأحد المهربين.وعلم أن إحدى السيدتين كانت حاملاً وقررت العودة الى الرقة مع ابنها لتلقي العلاج بعد ثبوت عوارض تشير إلى أن حملها غير أمن.وأضاف المصدر ان التحقيقات الاولية تفيد بأنهم قرروا مغادرة لبنان الى سوريا بشكل غير شرعي بسبب عدم وجود اي اوراق ثبوتية، ما دفعهم للاستعانة بأحد المهربين الذين ينشطون في تهريب البشر عبر الحدود من والى سوريا والذي بالطبع يوصلهم من نقطة الى نقطة، فيما عليهم المرور عبر الحدود من نقطة التهريب بأنفسهم حيث يلاقيهم احد شركائه على الضفة الاخرى.الا انه بعد مرور ساعات على فقدانهم وتأخرهم عن موعدهم، ابلغ المهرّب القوى الامنية عبر أحد الاشخاص، عن فقدان 4 اشخاص في هذه المنطقة ما دفع القوى الامنية والجيش والدفاع المدني الى البحث عنهم ثم العثور عليهم متوفين.وتعمل القوى الامنية على ملاحقة المهرّب تمهيداً لتوقيفه.