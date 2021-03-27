لبنان

المتفوقون والأوائل.. مع المحقق العدلي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-03-2021 | 09:30
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مع تعذر تعيين قاضٍ مساعد للمحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، سواء القاضي طارق البيطار أو من قبله سلفه القاضي فادي صوان، لأن هذا التعيين يحتاج الى تعديل قانوني غير متاح راهناً لأنه سيستغرق وقتاً غير قصير لا يحتمله مسار التحقيق، ومع إنتداب قاضيين متدرجين من معهد الدروس القضائية الأسبوع الماضي، ليصبح العدد أربعة قضاة معاونين للقاضي البيطار، ومع حملة "التشكيك" في قدرة هؤلاء القضاة الجدد على القيام بمهمة جسيمة ترتقي الى مستوى "قضية رأي عام"، علم "لبنان 24" أن إنتقاء هؤلاء القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى لانتدابهم الى جانب المحقق العدلي تم بعناية ودقة، وهم من المتفوقين والأوائل في دورات تخرجهم من المعهد.

لبنان

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