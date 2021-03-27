بعبدا "تتنصل" من التسريبات ولكن

افادت معلومات ان دوائر القصر الجمهوري اجرت اتصالات ديبلوماسية لابلاغ "المعنيين" بان ما تسرّب في الاعلام عن محادثات رسمية لا علاقة لبعبدا به، علما ان المعنيين في "مطابخ" وسائل الاعلام يؤكدون ان التسريب جاء اشبه "بمحاضر جاهزة" من جهة رسمية. وقد وصل هذا التأكيد الى "المعنيين" فعبروا عن استيائهم بالتغريد واعادة التغريد.