معلومات امنية تكشف جديد هذا الملف

قالت مصادر مطلعة ان معلومات يمكن وصفها بالامنية وصلت الى بعض المعنيين تقول بأن عملية قطع الطرقات ستعود بقوة في المرحلة المقبلة.واشارت المصادر الى ان المخاوف تتركز حول ارتفاع جنوني للدولار يؤدي الى تحركات شعبية منظمة وقطع طرقات وتحديدا في المناطق "ذات الطابع المسيحي".