هذا ما ابلغه الراعي للحريري وعون

افادت دوائر الصرح البطريركي الماروني ان البطريرك بشارة الراعي ابلغ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بصراحة انه "يؤيد في المبدأ تشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة ولكنه ليس في موقع المنحاز لاي طرف، وطالما انهما يبديان استعدادهما للحل والتفاهم فليبادرا الى ترجمة هذا الاستعداد".

وذكّر الراعي الطرفين بان التقارب المباشر وحده كفيل بحل الخلاف، كما حصل بعد المسعى الوفاقي الاول لبكركي بعد تقديم الحريري لمسودة تشكيلته الاولى.

وتفيد المعطيات ان دخول البطريرك الماروني مجددا على خط تشكيل الحكومة قد يكون المبادرة الايجابية الوحيدة المتاحة حالياً لتقريب وجهات النظر سعيا لحل المعضلة الحكومية.