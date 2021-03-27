لبنان

اللواء ابراهيم الى باريس بدعوة من نظيره الفرنسي

Lebanon 24
27-03-2021 | 08:55
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم غادر صباح اليوم الى باريس في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الفرنسي.
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عباس ابراهيم

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